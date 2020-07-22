2020-07-22T09:27:16+03:00
Общество

Программу магистратуры для рынков НТИ реализует ЮФУ

Она разработана совместно с Московским физико-техниническим университетом
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Обучение остро востребованных специалистов на рынке Национально-технологической инициативы проводит Южный федеральный университет. Речь о магистерской программе «Компьютерная математика: теория и приложения» направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика.

Известно, что она разработана совместно с Московским физико-техниническим университетом и ориентирована на подготовку специалистов, активно действующих на рынке НТИ «Автонет», в частности, разрабатывающих продукты, использующие программы искусственного интеллекта.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

По словам проректора по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ Евгения Муханова, для университета данная программа – это и подготовка специалистов в одной из самых востребованных профессий будущего - создателей беспилотного транспорта.

- Реализуя ее в сотрудничестве с МФТИ, мы даем возможность получить уникальную подготовку по разработке ПО для беспилотных автомобилей, - отметил он. - Такая магистерская программа может быть привлекательной для успешных выпускников бакалавриата других вузов, в том числе, и из других стран. Для ЮФУ она станет важным проектом и позволит в дальнейшем создать систему подготовки программистов для беспилотных наземных и летательных аппаратов, для беспилотных надводных и подводных судов, для роботов.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

Известно, что обучение проходит на базе Института математики, механики и компьютерных наук им И.И. Воровича. А создание данного направления подготовки было основано на проведенном анализе ряда, в том числе, и зарубежных образовательных программ и особенностей их реализации, а также международных систем оценки качества образования.

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