2020-07-22T10:33:14+03:00
Общество

В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

Учреждение приостановило работу в соответствии с постановлением Роспотребнадзора
Михаил Стрижев
Поделиться:
На карантин закрыли детский сад № 1 в станице ВешенскойНа карантин закрыли детский сад № 1 в станице ВешенскойФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В станице Вешенской Ростовской области детский сад № 1 закрыли на карантин. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу.

По предварительным данным, в учреждении выявили случаи заболевания COVID-19. Подробности пока не сообщаются.

– Детский сад закрыт в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, – прокомментировали в пресс-центре.

Всего в Шолоховском районе зарегистрировано 19 случаев заражения. По одному – 20 и 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новочеркасске в двух авариях пострадали пять человек
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2020: где и когда
Донской регион борется в конкурсе лучших экопроектов страны
В Новочеркасске пропал 34-летний мужчина
В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса
Программу магистратуры для рынков НТИ реализует ЮФУ
Еще одна ростовчанка на мотоцикле стала жертвой ДТП
Бывший сотрудник сотовой службы пойдет под суд за продажу данных абонентов
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о материальности мыслей
В Ростовской области обнаружили останки 15 красноармейцев времен ВОВ
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку