В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T10:33:14+03:00

На карантин закрыли детский сад № 1 в станице Вешенской Фото: Александр ГЛУЗ

Учреждение приостановило работу в соответствии с постановлением Роспотребнадзора

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В станице Вешенской Ростовской области детский сад № 1 закрыли на карантин. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу.

По предварительным данным, в учреждении выявили случаи заболевания COVID-19. Подробности пока не сообщаются.

– Детский сад закрыт в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, – прокомментировали в пресс-центре.

Всего в Шолоховском районе зарегистрировано 19 случаев заражения. По одному – 20 и 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU