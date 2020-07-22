В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса
Учреждение приостановило работу в соответствии с постановлением Роспотребнадзора
На карантин закрыли детский сад № 1 в станице ВешенскойФото: Александр ГЛУЗ
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В станице Вешенской Ростовской области детский сад № 1 закрыли на карантин. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу.
По предварительным данным, в учреждении выявили случаи заболевания COVID-19. Подробности пока не сообщаются.
– Детский сад закрыт в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, – прокомментировали в пресс-центре.
Всего в Шолоховском районе зарегистрировано 19 случаев заражения. По одному – 20 и 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU