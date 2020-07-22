2020-07-22T11:38:22+03:00
Общество

В Новочеркасске пропал 34-летний мужчина

Его ищут с 9 июля
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал 9 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал 9 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен 34-летний Сергей Курносов. Мужчина пропал в городе Новочеркасске еще 9 июля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни его родным, ни близким.

- В день исчезновения он был одет в светлую рубашку, синие спортивные штаны, черные резиновые шлепанцы, - рассказали волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза - голубые.

В настоящее в время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. А также - возле крупных торговых комплексов, на вокзалах и местах, где одновременно бывает много людей.

Волонтеры просят не быть равнодушными в ситуациях, когда пропадает человек. И, если вы знаете о том, где сейчас может находиться Сергей Андреевич, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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