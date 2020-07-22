22 Июль 2020 2020-07-22T11:52:46+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 23 июля 2020 отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 23 июля 2020 отключат свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2020: где и когда. Как сообщили энергетики, сразу в нескольких домах донской столицы будет отсутствовать электричество. Известно, что в это время там будут проводиться плановые работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 23 июля*

с 08:00 до 18:00:

- 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76.

с 09:00 до 13:00:

- ул. Каширская 4/2, 4/3, 6, 6А, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 8А, 8Д; пер. Черепичный 10; ул. Извилистая 15, 17А. с 09:00 до 15:00: - ул. Портовая 317-381, 387; пер. 2-й Поселковый 1-9; ул. Войкова 177-183. - ул. Саратовская 4-34; пер. Липецкий 2-68, 3-37; пер. Тамбовский 1-59, 2-18; ул. Полярная 2-14, 1-11; пер. Воронежский 2-20, 11-15; ул. Курская 1-17, 4, 4А; ул. Футбольная 12-34, 11-31; ул. Полярная 2-14, 1-11; ул. Зоологическая 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Тренева 29-43, 2-72; Рабочая площадь 19. - ул. Ерёменко 60/9, 58/9, 60/6, 60/10. с 09:00 до 17:00: - ул. Герасименко 6/2, 8; ул. Погодина 3А, 5А, 7, 9.

- просп. 40-летия Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5. - ул. Бусыгина 1-13, 2, 2А; ул. Васильева 1-7, 4-10; ул. Сурмача 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева 11-15, 8-14; гаражи «Масса».

с 09:00 до 18:00:

- ул. Белорусская 112-120; пер. Клязьменский 35-77, 36-72; пер. Суржский 33-69, 40-78; пер. Волочаевский 37-75, 34-74 .

С 10:00 до 12:00:

- просп. Стачки 42/1, 30/34, 46, 30-84; ул. Тренева 3А, 24, 26А, 28, 2-6; ул. Мопра 32, 23-27.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU