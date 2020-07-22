2020-07-22T12:15:55+03:00
Общество

В Новочеркасске в двух авариях пострадали пять человек

ДТП произошли с разницей в полчаса
Ольга ГОПАЛО
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Пострадавших на скорой доставили в больницу.Пострадавших на скорой доставили в больницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне, 22 июля, в городе Новочеркасске произошли сразу две автомобильные аварии, в результате которых на больничной койке оказались несколько человек.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, первое ДТП случилось около 22:35 на улице Трамвайной. Там столкнулись «двенадцатая» и Toyota Corolla. По предварительным данным, 22-летний водитель отечественной легковушки при повороте налево не предоставил преимущество в движении иномарке и машины столкнулись. В больнице оказались оба водителя и 20-летняя пассажирка, которая находилась в отечественной машине.

А спустя 25 минут в том же городе на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Платовского произошло столкновение Hyundai Accent и «четырнадцатой». В больницу были доставлены 20-летний и 17-летний пассажиры ВАЗа.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводятся проверки, в результате которых станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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