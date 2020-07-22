2020-07-22T13:36:41+03:00
Общество

В Батайске при пожаре погиб мужчина

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем
Ольга ГОПАЛО
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Пожарные быстро справились с огнем.Пожарные быстро справились с огнем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 21 июля, в городе Батайск произошел пожар, который унес жизнь человека. ЧП произошло на улице Луначарского около 04:55 утра. Об этом сообщили очевидцы, позвонившие на пульт единой диспетчерской службы. Огнеборцы сразу же выехали на место происшествия.

- Пожар произошёл пожар в частном двухэтажном доме на площади четыре квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Для ликвидации пожара привлекались восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Уже спустя 13 минут огонь удалось локализовать, еще через пять полностью ликвидировать.

Сообщается, что в огне погиб 44-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В ведомстве просят дончан соблюдать правила пожарной безопасности. Поскольку от этого зависят не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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