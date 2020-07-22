Расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года

22 Июль 2020 2020-07-22T12:55:20+03:00

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Транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России за первую половину лета изучили аналитики ВТБ. Специалисты сравнили ее с показателями, которые были годом ранее. И, как показала статистика, в июне текущего года объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля он достиг прошлогодних значений и даже превысил их. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал.

- В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом, - рассказал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета. Интересно, что многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно – об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства. Мы видим, что для жителей центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы – на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми мы работаем, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах - в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона.

Известно, что в отдельных регионах существенно выросли расходы на туризм. В Ленинградской области россияне потратили на отели в 3,5 раза больше, чем годом ранее, в Краснодарском крае – вдвое. Заметно увеличились и траты на гостиницы в Калининградской области (+54%), а также Алтайском крае (+15%), прирост также отмечен в Татарстане и Нижегородской области. Растут траты и в ресторанах, особенно сильно – в Сочи и Краснодарском крае (вдвое) и Карелии (на треть). Также в июле в 1,5-2 раза увеличился спрос на активный отдых в Карелии, на Байкале, Ленинградской и Нижегородской областях – данные регионы оказались лидерами по динамике в сегменте развлечений.

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