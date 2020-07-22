В день матча «Ростов» – «Зенит» запустят дополнительные автобусы

22 Июль 2020 2020-07-22T16:23:31+03:00

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В Ростове-на-Дону из-за матча «Ростов» - «Зенит» для болельщиков запустят дополнительный транспорт. Об этом рассказали в администрации города.

22 июля в городе начнут ходить еще 27 автобусов. С 18:00 до 21:00 будет организована работа дополнительного графика на маршруте № 39. Транспорт будет следовать по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

К 21:30 общественный транспорт будет сосредоточен в центре города. На остановке на Центральном рынке можно сесть на следующие автобусы: № 1 «мкр. Суворовский - Ц. Рынок - мкр. Суворовский», № 4 «Ц. Рынок - ГПЗ-10», № 6 «Ц. Рынок - Обл. больница», № 16 «ВОС - Ц. Рынок – ВОС», № 22 «В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник», № 26 «Ц. Рынок - мкр. Левенцовский», № 34 «ГПЗ-10 - Ц. Рынок», № 35 «ЖК «Платовский» - Ц. Рынок», № 42 «Филиал часового завода «Витязь» - Ц. Рынок - филиал часового завода «Витязь», № 45 «ул. Стартовая - Ц. Рынок - ул. Стартовая», № 47 «ул. Стартовая - Ц. Рынок - ул. Стартовая», № 49 «Стройгородок - Ц. Рынок – Стройгородок», № 51 «Мечникова - Ц. Рынок – Мечникова», № 60 «ул. Мечникова - Ц. рынок - ул. Мечникова», № 65 «Институт сервиса - Ц. Рынок - Институт сервиса», № 71 «Ц. Рынок - мкр. Левенцовский», № 71 «В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник», № 83 «В. Темерник - Ц. Рынок - В. Темерник», № 90 «Днепровский - Ц. Рынок – Днепровский», № 99 «Стройгородок - Ц. Рынок – Стройгородок». С остановки на проспекте Ворошиловском будут доступны № 3 «Гл. ЖДВ – Лесничество», № 3А «Гл. ЖДВ - Обл. туб. Больница», № 7 «Гл. ЖДВ – Можайская», № 67 «мкр. Левенцовский – Сельмаш», № 70 «Гл. ЖДВ - пос. Кирпичный», № 80 «пос. Александровка - Гл. ЖДВ».

Напомним, 22 июля состоится матч 30-го тура РПЛ. На поле встретятся «Ростов» и «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU