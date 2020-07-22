Ростовская школа № 60 победила на престижном всероссийском конкурсе

22 Июль 2020 2020-07-22T18:12:30+03:00

Конкуренцию ей составили более 18 тысяч учебных учреждений страны

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Городское учебное заведение было удостоено звания победителя смотра-конкурса «Передовой опыт организаций образования: детский сад, школа, университет».

Как сообщила руководитель пресс-службы ростовской администрации Мария Петрова, всего в масштабном мероприятии приняли участие свыше 18 тысяч российских школ.

Она добавила, что в рамках соревнования были выполнены несколько задач - обобщение лучших практик управления образовательными организациями в современных условиях, аккумулирование передового успешного опыта работы педагогических коллективов, мотивация образовательных организаций к самоанализу и поиску новых направлений роста, а также выявление и поощрение самых лучших образовательных организаций.

Педагогический коллектив школы №60 и всех ее учеников с этой важной и заслуженной победой поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Общеобразовательные учреждения донской столицы постоянно совершенствуют методики обучения, оттачивают новые техники и подходы к учебному процессу. При этом подтверждая свой высокий уровень победами в конкурсах различного уровня и направленности. Я горд, что ростовские школы не сбавляют обороты даже в сложных условиях ограничений, - подчеркнул градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU