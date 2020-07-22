2020-07-22T18:57:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет битва блондинок против брюнеток

Соревноваться участницы будут на подиуме
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону 14 августа узнают, кто умнее и красивее - блондинки или брюнетки. Фото: "Имидж-Элит".В Ростове-на-Дону 14 августа узнают, кто умнее и красивее - блондинки или брюнетки. Фото: "Имидж-Элит".
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В Ростове-на-Дону 14 августа узнают, кто умнее и красивее - блондинки или брюнетки. Соревнование будет проходить на подиуме, а участниц ждет множество испытаний.

Как рассказали в ростовском «Имидж-Элит» - он является организатором этого конкурса - девушек ожидает дефиле в вечерних платьях, творческая самопрезентация - для этого они должны выступить в любом сценическом жанре, а также каждая должна рассказать о себе и о своем цвете волос.

Сообщается, что конкурс «Суперблондинки vs. Супербрюнеток – 2020» пройдет в этом году в одиннадцатый раз. При этом в борьбу приглашают вступить и обладательниц рыжих волос, если им есть, что сказать и предложить.

Победительниц ждут дипломы, титульные ленты, диадемы и перспектива - в том числе подиумы России и мира. Если вы хотите тоже стать участницей и доказать, что ваш цвет волос самый-самый, звоните по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефону: 8 (928) 229-14-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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