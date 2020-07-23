В Ростовской области при возгорании автомобиля пострадал 49-летний мужчина

23 Июль 2020 2020-07-23T10:14:50+03:00

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В поселке Весеннем Ростовской области сгорели два автомобиля. Инцидент произошел 21 июля около полуночи на улице Октябрьской.

Огонь охватил «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2103». На место прибыли три спасателя, привлечена дна единица техники. Сотрудники потушили пожар на площади четыре квадратных метра.

— В результате пожара пострадал 49-летний мужчина. Предварительная причина возгорания — поджог, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU