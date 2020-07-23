2020-07-23T11:43:38+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июля 2020 года: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 24 июля 2020 года отключат свет
Ольга ГОПАЛО
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Свет отключат сразу в нескольких районах донской столицы.Свет отключат сразу в нескольких районах донской столицы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июля 2020 года: где и когда. Известно, что в этот день в городе запланированы плановые отключения. Речь идет о том, что электричества не будут в домах, которые расположены в разных районах города. Цель таких отключений - плановые работы, чтобы в будущем не допускать возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

С 09:00 до 16:00:

- ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25; ул. Мадояна 46-58, 65-75, 81Б, 81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18 .

- ул. Чехова 9-25; ул. Чехова 22, 32

с 09:00 до 17:00:

- просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27.

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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