2020-07-23T11:55:12+03:00
Общество

Когда клиенты чаще всего погашают кредиты, выяснили в ВТБ

В банке предлагают выбирать удобную дату для их погашения
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Удобную дату погашения ежемесячных платежей по новым кредитам наличными предложили выбирать своим клиентам ВТБ. И как рассказали в банке, уже сегодня каждый второй клиент воспользовался данной возможностью. Так, наиболее популярной датой среди заемщиков является 15-е число, его выбрали максимальное число клиентов. Следом идут 20-е, 25-е и 10-е числа месяца соответственно.

- При оформлении кредита наличными клиенты сами решают, в какой день вносить ежемесячные платежи по договору, - рассказал начальник управления «Потребительские кредиты» банка ВТБ Евгений Благинин. - И наш сервис позволяет выбрать именно ту дату, которая удобна заемщику. При этом мы видим, что наиболее комфортным периодом для внесения платежей по кредиту является первая декада месяца. Поскольку клиент уже получил заработную плату и ему проще планировать свой бюджет на месяц. К слову, спустя два месяца после запуска, мы видим насколько востребован выбор даты – им уже воспользовались более 55% наших клиентов. Мы стремимся предложить максимально удобные и выгодные сервисы, что является основой стратегии банка.

Так, клиент при оформлении кредита наличными в офисе ВТБ может самостоятельно выбрать наиболее подходящую дату внесения ежемесячных платежей по кредиту наличными или программе «Рефинансирование». Ранее датой будущих платежей всегда назначалась дата оформления кредита, что не всегда было удобно.

Сообщается, что кредит наличными на любые цели в банке можно получить от 50 тысяч до пяти млн рублей и сроком до семи лет. Минимальная ставка составляет 7,5% годовых при оформлении страховой программы. Оформить заявку можно на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.

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