2020-07-23T12:21:30+03:00
Спорт

Два защитника вернутся из «Рубина» в «Ростов»

Константин Плиев и Николай Поярков выступали за казанский клуб на правах аренды
Михаил Стрижев
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У защитников истек срок арендных соглашений. Фото: rubin-kazan.ru/У защитников истек срок арендных соглашений. Фото: rubin-kazan.ru/
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Защитники Константин Плиев и Николай Поярков вернутся в «Ростов» из «Рубина». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

23-летний Плиев и 20-летний Поярков выступали за «Рубин» на правах аренды. Они покинули команду в связи с истечением сроком арендных соглашений.

– Константин Плиев и Николай Поярков возвращаются в «Ростов», – прокомментировали в пресс-службе казанского клуба.

Константин Плиев играет за «Ростов» с 2018 года. В тот же год перешел в аренду «Балтики». В 2019 года начал выступать на правах аренды за «Рубин». Он сыграл за клуб 13 матчей.

Николай Поярков присоединился к «желто-синим» в 2019 году. В тот же год его арендовал «Рубин». В составе команды он принял участие в семи матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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