2020-07-23T12:23:35+03:00
Общество

Таможенники задержали 14 килограммов наркотиков

В Южном таможенном управлении рассказали: чтобы скрыть зелье, злоумышленники использовали даже портативную колонку
Ольга ГОПАЛО
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Специалисты находят и конфискуют запрещенные вещества. Фото: Южное таможенное управление.Специалисты находят и конфискуют запрещенные вещества. Фото: Южное таможенное управление.
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В Ростовские таможенники обнаружили и задержали 14 килограммов наркотиков и сильно действующих. Такую статистику озвучили специалисты Южного таможенного управления, подбив результаты своей работы за минувшие полгода. При этом, злоумышленники все чаще используют разные способы передачи зелья, в том числе пересылая его адресатам.

- Пересылка в международных почтовых отправлениях становится одним из самых «популярных» способов контрабанды, - рассказали о своих наблюдениях в Южном таможенном управлении. - А чтобы спрятать наркотики нарушители использовали документы, листы бумаги, а также портативную колонку. Есть еще один вариант - в личных вещах.

Известно, что число нарушений выросло, и, как результат, стало возбуждаться больше уголовных дел. Лидирует по количеству нарушений Ростовская таможня, также в тройке лидеров - Крымская и Новороссийская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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