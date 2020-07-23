Таможенники задержали 14 килограммов наркотиков

23 Июль 2020 2020-07-23T12:23:35+03:00

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В Ростовские таможенники обнаружили и задержали 14 килограммов наркотиков и сильно действующих. Такую статистику озвучили специалисты Южного таможенного управления, подбив результаты своей работы за минувшие полгода. При этом, злоумышленники все чаще используют разные способы передачи зелья, в том числе пересылая его адресатам.

- Пересылка в международных почтовых отправлениях становится одним из самых «популярных» способов контрабанды, - рассказали о своих наблюдениях в Южном таможенном управлении. - А чтобы спрятать наркотики нарушители использовали документы, листы бумаги, а также портативную колонку. Есть еще один вариант - в личных вещах.

Известно, что число нарушений выросло, и, как результат, стало возбуждаться больше уголовных дел. Лидирует по количеству нарушений Ростовская таможня, также в тройке лидеров - Крымская и Новороссийская.

ИСТОЧНИК KP.RU