2020-07-23T12:33:42+03:00
Общество

В Таганроге таксист спровоцировал аварию, в которой пострадали три человека

По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения
Ольга ГОПАЛО
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На месте работали сотрудники госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.На месте работали сотрудники госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне, 23 июля, в городе Таганроге произошла авария, в которой пострадали сразу несколько человек. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около часа ночи в районе улицы Чехова.

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем такси выезжал со второстепенной дороги на перекрестке, где не было светофора. Однако вопреки правилам дорожного движения, он не предоставил преимущество легковушке, которая ехала по "главной". По роковой случайности, вторая машина оказалась такси того же автопарка.

В результате аварии, пострадали все, кто находилась в последнем автомобиле - речь идет о 26-летнем водителе и его пассажирах, возраст которых 25 и 27 лет.

На автомобиле скорой помощи их доставили в ближайшую больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут ясны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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