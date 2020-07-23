В Ростовской области ищут 32-летнего мужчину

23 Июль 2020 2020-07-23T13:45:04+03:00

Виктор Кузнецов может находиться и в Волгодонске, и в Сочи

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В Ростовской области в розыск объявлен 32-летний мужчина. Известно, что он пропал еще 13 марта - с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным. Сообщается, что пропавший Виктор Кузнецов может быть в городе Волгодонске, а также в Краснодарском крае - в частности, находиться в городе Сочи.

- Рост мужчины 172 сантиметра, он среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серые, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», которые занимаются его розыском. - В чем был одет Виктор Сергеевич, неизвестно. Но, возможно, у него при себе был серый рюкзак и документы на его имя.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет.

Волонтеры просят: если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU