2020-07-23T14:32:24+03:00
Общество

Ростовчанин оставил жителей СЖМ без Интернета

Ему приглянулся телекоммуникационный кабель
Ольга ГОПАЛО
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В отношении злоумышленника возбудили уголовно дело по статье «Кража».В отношении злоумышленника возбудили уголовно дело по статье «Кража».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону неизвестный оставил без Интернета сразу несколько десятков жителей Северного жилого массива. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по региону. Как оказалось, в полицию обратились работники из компании интернет-коммуникаций и сообщили о краже кабеля. По их данным, длина украденного провода составила около ста метров, а общая стоимость пропажи - более 30 тысяч рублей.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленника. Им оказался 38-летний горожанин, который уже был судим за похожее преступление. Он признался, что ночью вырезал телекоммуникационный кабель, а затем продал. Украденное сдал в пункт приема черного металла.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража», не исключено, что ближайшие несколько лет - если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным - он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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