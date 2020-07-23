С банковского счета ростовчанки исчезли 277 тысяч рублей
В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, с банковского счета пропали 277 тысяч рублей.
Она вспомнила о том, что перед этим ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств.
Когда дама назвала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, с ее счета списались деньги.
В итоге, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника ищут полицейские.
- Сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будет звонить вам, и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, - предупредили в донском главке. - Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах.
ИСТОЧНИК KP.RU