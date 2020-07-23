В Новочеркасске содержащегося под стражей мужчину осудили за нападение на сотрудника СИЗО
Новочеркасский городской суд вынес приговор мужчине, напавшего на работника СИЗО. Его обвиняли по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей»
Происшествие случилось в декабре прошлого года в новочеркасском СИЗО-3. Подсудимого содержали в изоляторе под стражей. В тот момент он находился в коридоре возле камеры. Здесь мужчина напал на сотрудника учреждения и ударил его головой по лицу.
Повреждения расцениваются как не причинившие вред здоровью, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.
Подсудимому назначили наказание путем сложения срока по ранее вынесенному приговору. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU