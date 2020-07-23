2020-07-23T15:23:01+03:00
Общество

В Новочеркасске содержащегося под стражей мужчину осудили за нападение на сотрудника СИЗО

Обвиняемый ударил пострадавшего головой по лицу
Михаил Стрижев
Поделиться:
Мужчина проведет восемь лет в колонии строгого режима.Мужчина проведет восемь лет в колонии строгого режима.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Новочеркасский городской суд вынес приговор мужчине, напавшего на работника СИЗО. Его обвиняли по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей»

Происшествие случилось в декабре прошлого года в новочеркасском СИЗО-3. Подсудимого содержали в изоляторе под стражей. В тот момент он находился в коридоре возле камеры. Здесь мужчина напал на сотрудника учреждения и ударил его головой по лицу.

Повреждения расцениваются как не причинившие вред здоровью, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Подсудимому назначили наказание путем сложения срока по ранее вынесенному приговору. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24