В Новочеркасске содержащегося под стражей мужчину осудили за нападение на сотрудника СИЗО

23 Июль 2020 2020-07-23T15:23:01+03:00

Мужчина проведет восемь лет в колонии строгого режима. Фото: Архив "КП"

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Новочеркасский городской суд вынес приговор мужчине, напавшего на работника СИЗО. Его обвиняли по статье «Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей»

Происшествие случилось в декабре прошлого года в новочеркасском СИЗО-3. Подсудимого содержали в изоляторе под стражей. В тот момент он находился в коридоре возле камеры. Здесь мужчина напал на сотрудника учреждения и ударил его головой по лицу.

Повреждения расцениваются как не причинившие вред здоровью, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Подсудимому назначили наказание путем сложения срока по ранее вынесенному приговору. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU