2020-07-23T16:11:45+03:00
Общество

Банковские счета для индивидуальных предпринимателей за 20 минут

Такую услугу предлагает ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Проект по открытию расчетного счета индивидуальным предпринимателям* в их присутствии реализовал ВТБ. Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут – расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса. Сервис доступен во всех регионах присутствия.

- Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП, - рассказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова. - Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП - это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка.

Пока же для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ и представить только паспорт.

- Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса, - уверен руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. - В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с нашим банком будет еще более востребованным.

*Для ИП- единоличного исполнительного органа

ВАЖНО

Узнать перечень офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, можно в Контактном центре банка по тел 8-800-200-77-99.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.

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