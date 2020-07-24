Где можно подхватить коронавирус в Ростове-на-Дону: эксперты назвали самые опасные места

24 Июль 2020 2020-07-24T12:29:14+03:00

Чаще всего люди заражаются в лифтах и подъездах Фото: Архив "КП"

Чаще всего люди заражаются в лифтах и подъездах

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Стало известно, где в Ростовской области чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, риски максимальны в ограниченных пространствах, где нет циркуляции воздуха. К таким местам относятся лифты и подъезды.

— Это также места, где могут находиться источники заражения: аптеки, медицинские учреждения. Далее заведения общественного питания, общественный транспорт, продовольственные и непродовольственные магазины, - прокомментировал Ковалев.

Напомним, главный санврач назвал эпидемиологическую обстановку в регионе напряженной. Он не исключил, что при ухудшении ситуации область может вернуться к ограничительным мерам.

ИСТОЧНИК KP.RU