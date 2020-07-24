Где можно подхватить коронавирус в Ростове-на-Дону: эксперты назвали самые опасные места
Стало известно, где в Ростовской области чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.
По словам Ковалева, риски максимальны в ограниченных пространствах, где нет циркуляции воздуха. К таким местам относятся лифты и подъезды.
— Это также места, где могут находиться источники заражения: аптеки, медицинские учреждения. Далее заведения общественного питания, общественный транспорт, продовольственные и непродовольственные магазины, - прокомментировал Ковалев.
Напомним, главный санврач назвал эпидемиологическую обстановку в регионе напряженной. Он не исключил, что при ухудшении ситуации область может вернуться к ограничительным мерам.
ИСТОЧНИК KP.RU