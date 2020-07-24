2020-07-24T11:00:44+03:00
Общество

«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект

Его цель - повысить уровень знаний у несовершеннолетних по правилам дорожного движения и привить любовь к Родине
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: «ЮИД ДОНА»Фото: «ЮИД ДОНА»
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В Ростовской области реализуется патриотически-профилактический проект «Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020». Известно, что он проходит в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и федерального партийного проекта «Безопасные дороги» при поддержке Правительства Ростовской области. Непосредственное участие в его реализации принимают и региональное Управление ГИБДД, и донское Министерство образования, и Ростовская региональная общественная детско-юношеская организация «ЮИД ДОНА», а также другие общественные организации и заинтересованные ведомства.

Так, 26 и 27 июля в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в рамках реализации проекта будет проведена областная акция «Они одержали ПОБЕДУ - Мы обеспечим БЕЗОПАСНОСТЬ». Она состоится в рамках профильной смены «Светофор-2020».

Фото: «ЮИД ДОНА»

Фото: «ЮИД ДОНА»

Как рассказали организаторы, в ходе акции дети и взрослые станут участниками торжественной патриотической линейки-памяти. Тогда же пройдет песенный флешмоб с исполнением фронтовых песен. Участники возложат цветы к памятнику «Маруся-регулировщица», а еще встретятся с известными участниками поисковой группы «Дон».

Сообщается, что проект позволит обеспечить патриотическое воспитание юных инспекторов движения и повысить уровень знаний по правилам дорожного движения у несовершеннолетних. А еще сможет реализовать гражданскую инициативу - привитие ЮИДовцам Дона любви к Родине, повышение патриотического воспитания и формирование гражданской позиции ответственного отношения к проблеме обеспечения безопасности детей и молодежи на дорогах донского края. Все это позволит в будущем увидеть грамотных и законопослушных участников дорожного движения.

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