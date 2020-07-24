В Ростове-на-Дону выберут лучшего работника ЖКХ

24 Июль 2020 2020-07-24T18:20:42+03:00

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В Ростове-на-Дону 25 июля стартует конкурс «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства». Настоящих профессионалов выберут в нескольких номинациях, сообщили в администрации города.

Конкурс ежегодно проводит ростовский департамент ЖКХ и энергетики. Участники не только демонстрируют умения, но делятся опытом и повышают профессиональное мастерство. Глава администрации Алексей Логвиненко считает, что благодаря таким мероприятиям рабочие специальности становятся престижнее.

— Донская столица славится мастерами своего дела, в том числе, представителями рабочих профессий. Городские власти традиционно поддерживают талантливых земляков, проводя ежегодные конкурсы и поощряя лучших, — прокомментировал глава администрации.

В этом году испытания пройдут в десяти номинациях. Среди них, — «Лучший электромеханик», «Лучший слесарь-электрик» и другие. Открывает конкурс направление «Лучший штукатур-маляр». Прийти и поддержать участников можно по адресу: улица Серафимовича, 103. Мероприятие начнется в 9:00 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU