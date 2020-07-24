«Не станет дорожки, где побеждал ваш любимчик Хорезм»: Рамзана Кадырова умоляют защитить от разрушения Ростовский ипподром

Трепетное отношение Рамзана Кадырова к лошадям известно многим. Фото: grozny-inform.ru

Активисты из Ростовской области пытаются спасти от уничтожения знаменитый ипподром, расположенный в столице донского региона. В этом году конноспортивному объекту исполнилось 118 лет, но дотянет ли городской комплекс до юбилея – большой вопрос.

Как рассказали в общественной организации «Инициативная группа конников Дона», новые собственники загорелись желанием ликвидировать большую часть ипподрома. На месте устаревшего и неприбыльного, с их точки зрения, объекта появится различная коммерческая недвижимость. Благо территориально комплекс расположен в центре Ростова, что, разумеется, является удачным местоположением для торговой деятельности.

Отчаявшиеся активисты написали открытое письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой вмешаться в эту ситуацию и повлиять своим авторитетом на ее развитие. Ведь в народном сознании Рамзан Ахматович ассоциируется с твердыми волевыми решениями. Может и здесь скажет свое веское слово, рассудили конники.

Тем более, чеченский президент является заядлым любителем резвых скакунов, показывающих свою силу на скачках. Об этом факте вспомнили в инициативной группе.

- Пойдут под снос конюшни, трибуна, дорожка. Та дорожка ипподрома, где в 2010 году побеждал в «Призе президента РФ» ваш любимчик (жеребец – прим.) Хорезм. Мы помним вас в Ростове-на-Дону и помним вашу победу, — говорится в обращении.

Неизвестно, попало ли это открытое письмо в поле зрения Рамзана Кадырова. Пока никакой реакции от главы Республики не последовало, но, возможно, он и откликнется.