В Ростовской области по госпрограмме поддержки занятости соглашения более чем на 1 млрд рублей ВТБ

27 Июль 2020 2020-07-27T12:23:54+03:00

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В Ростовской области 217 кредитных соглашений с предпринимателями на 1,05 млрд рублей в рамках новой госпрограммы поддержки занятости на текущий момент заключил ВТБ. - С первого дня работы в рамках новой государственной программы стало понятно, что она будет максимально востребована со стороны малого и среднего бизнеса региона, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Предприниматели готовы активно использовать данный инструмент льготного финансирования, который позволит осуществлять деятельность их компаний в период снижения деловой активности из-за распространения коронавируса. ВТБ оперативно рассматривает каждую заявку и всегда готов предложить заемщикам персональное решение. К примеру, мы рады были поддержать своего давнего партнера - сеть кофеен «Пить кофе» - для того, чтобы он смог планомерно начать свою работу после периода самоизоляции.

Так, среди заемщиков еще и региональная транспортная компания ООО «Нейс Трансфер», занимающаяся пассажирскими перевозками. На рассмотрении банка в регионе находится еще 26 заявок от клиентов малого и среднего бизнеса на сумму более 200 млн рублей.

К слову, среди компаний пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, грузоперевозки, гостиничный бизнес, а также физкультурно-оздоровительные предприятия. Известно, что заемные средства компании могут направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.При этом в рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря текущего года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. Финансирование по программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

ВАЖНО!

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.

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