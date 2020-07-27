2020-07-27T12:38:08+03:00
Общество

Региональную программу Кружкового движения создают в Точках кипения ЮФУ

Всероссийская конференция прошла 24-26 июля на площадках университета
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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Всероссийская конференция Кружкового движения НТИ проходила на Дону 24-26 июля на двух площадках - Точках кипения ЮФУ в Ростове-на-Дону и Таганроге, и в двух форматах - офлайн и онлайн.

Известно, что в донской столице собрались энтузиасты кружкового движения: руководители и наставники дополнительного образования, школьные учителя, преподаватели вузов и колледжей, сотрудники технологических компаний. Их главная задача - сформировать предложения для программы Кружкового движения региона, а также обменяться опытом и наработками в этой области.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

По видеосвязи с Точками кипения ЮФУ соединились площадки проведения конференции из других регионов. А руководители всероссийского Кружкового движения по видео связи рассказали участникам конференции о проблемах наставничества, реализации проектов, разработанных активистами различных технических кружков, внедрения новых методик и технологий, а также дали несколько советов по организации кружков НТИ.

Помимо этого, конференция была разбита на два основных трека: «Практики формирования кружков» и «Практики формирования сообществ».

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

В эти дни в числе прочего были презентованы направления проектной деятельности со школьниками в ЮФУ, а также прошли увлекательные мастер-классы. Кроме того, в рамках конференции состоялся и второй этап Всероссийского конкурса кружков в номинации «Инструменты быстрого реагирования». Участники представили оригинальные формы проведения онлайн-занятий, методические приемы и др., в том числе появившиеся в ответ на пандемию коронавируса.

Известно, что уже к осени планируется выпустить первую карту технологических кружков России.

Фото: ЮФУ.

Фото: ЮФУ.

НАША СПРАВКА

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.

Задачи интегрированы в Национальный проект «Наука». К участию приглашаются руководители и наставники дополнительного образования, школьные учителя, преподаватели вузов и колледжей, технологические энтузиасты, школьники и студенты – активисты и сотрудники технологических компаний.

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