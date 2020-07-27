2020-07-27T13:31:30+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер

Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду
Михаил Стрижев
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Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду.Фото: "КП" Архив
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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Погода резко ухудшится 27 июля, предупредили в донском ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидаются сильные осадки и ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер до 20 — 23 метров в секунду.

— Необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - прокомментировали в МЧС.

Сообщается, что осадки сохранятся в области ночью и днем 28 июля.

Ранее в Ростове прогнозировали температуру до +28...+30 днем. Вечером столбик термометра снизится до +26...+29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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