Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Погода резко ухудшится 27 июля, предупредили в донском ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидаются сильные осадки и ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер до 20 — 23 метров в секунду.
— Необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - прокомментировали в МЧС.
Сообщается, что осадки сохранятся в области ночью и днем 28 июля.
Ранее в Ростове прогнозировали температуру до +28...+30 днем. Вечером столбик термометра снизится до +26...+29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU