День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля
День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля. Об этомсообщили в региональном Управлении ветеринарии. Как рассказали специалисты, в этот день операцию можно сделать на треть дешевле обычной стоимости. Цель акции - снизить темпы роста беспризорных животных.
Специалисты подчеркнули, что предложение актуально не только для домашних, но и для беспризорных животных.
При этом, необходима предварительная запись на процедуру.
Известно, что следующие дни льготной стерилизации на Дону запланированы на 27 августа, 24 сентября и 29 октября.
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Где сделать операцию кошке или собаке дешевле
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Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;
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Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;
Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;
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Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;
Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;
Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;
Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;
Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19;
Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;
Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;
поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;
Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.
*По данным регионального Управления ветеринарии.
ИСТОЧНИК KP.RU