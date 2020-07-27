27 Июль 2020 2020-07-27T17:16:02+03:00

Мы выяснили, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет день льготной стерилизации кошек и собак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы выяснили, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

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День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля. Об этомсообщили в региональном Управлении ветеринарии. Как рассказали специалисты, в этот день операцию можно сделать на треть дешевле обычной стоимости. Цель акции - снизить темпы роста беспризорных животных.

Специалисты подчеркнули, что предложение актуально не только для домашних, но и для беспризорных животных.

При этом, необходима предварительная запись на процедуру.

Известно, что следующие дни льготной стерилизации на Дону запланированы на 27 августа, 24 сентября и 29 октября.

КОНКРЕТНО

Где сделать операцию кошке или собаке дешевле

Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8 (86342) 4-06-08;

Батайск, пер. Дачный, 26, тел. 8 (86354) 5-86-17;

Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. 8 (86383) 2-69-09;

станица Вешенская Шолоховского района, пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 2-17-87;

Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. 8 (8639) 27-48-67;

Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. 8 (86365) 7-00-68;

Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел. 8 (8635) 24-91-43;

Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. 8 (86369) 2-04-49;

Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. 8 (863) 251-82-09;

Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. 8 (863) 210-80-90;

Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19;

Семикаракорск, ул. 2-й переулок, 204, тел. 8 (86356) 4-14-10;

Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. 8 (8634) 64-49-11;

поселок Тарасовский, ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. 8 (8636) 22-27-00.

*По данным регионального Управления ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU