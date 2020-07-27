У жителя Новочеркасска изъяли арсенал оружия и боеприпасов

27 Июль 2020 2020-07-27T17:23:49+03:00

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На карандаш правоохранителей попал житель города Новочеркасса, у которого хранился целый арсенал оружия и боеприпасов. Известно, что речь идет о 68-летнем мужчине.

Как рассказали в донском главке, в доме дончанина нашли более 360 различных боеприпасов и 21 взрыв пакет. При этом, как позже установят специалисты, часть изъятого у мужчины, может быть пригодна для осуществления выстрелов. Однако ни о каком криминале, по словам хозяина дома, речь не идет.

- Полицейским мужчина рассказал, что изъятое он ранее нашёл и решил оставить себе, - добавили в Главном Управлении МВД России по региону.

Известно, что в отношении жителя города Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение,передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Не исключено, что если дело дойдет до суда, мужчине грозит солидный тюремный срок. А пока он находится дома под подпиской о невыезде. Теперь стражам порядка предстоит установить хозяина боеприпасов и оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU