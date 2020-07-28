Под Ростовом-на-Дону уничтожили полтонны лимонов
В Ростовской области полтонны лимонов уничтожили из-за того, что фрукт был запрещен к ввозу в Россию. Как рассказали в региональном правлении Россельхознадзор, подозрительный товар обнаружили на одном из рынков Аксайского района.
Как сообщили в ведомстве, на данной продукции либо была уничтожена маркировка, или сверху наклеена новая. В итоге определить страну происхождения цитрусовых не представлялось возможным. И тогда было принято решение уничтожить товар. В общей сложности, по подсчетам специалистов, под каток попали 504 килограмма.
В Управлении напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 № 774 ввоз на территорию нашей страны продовольственной продукции из США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн запрещены до конца этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU