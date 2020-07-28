28 Июль 2020 2020-07-28T10:05:35+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 июля 2020 будут отключать свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 июля 2020 будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июля 2020: где и когда. Известно, что плановые отключения электричества запланированы в городе в дневные часы. Как пояснили энергетики, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

До которого часу не будет света на

До 13:00:

- ул. Содружества 82, 70, 82/1, 80, 80А; ул. Акмолинская 97.

До 16:00:

- ул. Миронова 8А, 12, 12/1, 12/2, 12Б, 12Г, 14, 14А, 14Г; ул. Думенко 7/9.

- ул. Суворова 113-117,125; пер. Трамвайщиков 26-36; пер. Крепостной 76-96.

- 1-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кириловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23,16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31 линия 35-75, 32-76.

До 17:00:

- пер. Водоотводный 1-25, 2-24; ул. Загорская 10-38, 17, 24/1; пер. Отечественный 1-23, 2-22; ул. Петрашевского 41-55; ул. Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93А, 97А; пер. Ракетный 1-29, 2-28; просп. Стачки 9Б.

- ул. 1-я Кизитириновская 1-27, 2-18; ул. 2-я Кизитириновская 1-41, 2-30; ул. 3-я Кизитириновская 1-29, 2-24; ул. Полторацкого 56-70, 83-85; Новолесная 26-46, 7-31; просп. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-7, 2-12; ул. Новомосковкая 30-46, 13-31.

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU