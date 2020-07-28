Больница в Волгодонске закупит медоборудование для лечения больных COVID-19

28 Июль 2020 2020-07-28T10:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Волгодонске Ростовской области Городская больница №1 сможет приобрести необходимое медицинское оборудование и расходные материалы для лечения больных коронавирусной инфекцией. Благотворительную поддержку медучреждению оказал банк ВТБ.

- Это очень необходимая и своевременная помощь с учетом роста заболеваемости COVID-19 в Волгодонске, - рассказал главный врач МУЗ Городская больница №1 Владимир Бачинский. - Приятно осознавать, что ВТБ несет социальную ответственность в столь сложное время не только перед своими клиентами, но и перед всеми жителями области. Благодаря закупленному оборудованию мы сможем принимать большее количество пациентов и минимизировать количество тяжелых случаев, а также проводить усиленную обработку помещений ультрафиолетовыми излучателями, снижая риск распространения вирусной инфекции. Считаю, что забота о горожанах - наш общий гражданский долг.

Сообщается, что перечисленные средства позволили больнице приобрести компрессорные ингаляторы, кислородные увлажнители, инфузионные шприцевые насосы, а также медицинские облучатели-рециркуляторы.

- У ВТБ обширный опыт реализации социальных проектов, в том числе в медицинской сфере, - отметил Управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Банк в рамках стратегической программы «Здоровая страна» всегда активно участвовал в спонсорской и благотворительной поддержке различных организаций Ростовской области. Поэтому, в непростой сложившейся эпидемиологической ситуации, мы посчитали необходимым откликнуться на просьбу "Городской больницы №1", чтобы облегчить работу медперсонала. Надеюсь, наша поддержка позволит пациентам Волгодонска и жителям близлежащих населенных пунктов избежать тяжелых последствий инфекции, а главное, быстрее справиться с опасной болезнью.

Известно, что на помощь больницам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции банк уже выделил более 200 млн рублей. Эти средства были направлены на самые различные нужды: от закупки строительных материалов, которые необходимы для экстренного возведения новых корпусов больниц, до помощи в закупке оборудования, машин скорой помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.