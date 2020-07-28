Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа

28 Июль 2020 2020-07-28T15:09:15+03:00

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Стало известно, когда возобновятся международные рейсы из ростовского Платова. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 3 августа из Ростова можно будет улететь в Стамбул. С 10 августа станут доступны чартеры в Анталию, Бодрум, Даламан.

Рейсы в Стамбул будут доступны по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Полеты будет выполнять самолет Airbus. Авиалайнер будет отправляться из Платова в 3:30, прибывать в Стамбул — в 6:05. В Ростов из Стамбула перелет запланирован на 00:30 с прибытием в донскую столицу в 2:35.

— Расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров, — прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU