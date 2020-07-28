Донские программисты создадут сервис для техподдержки клиентов крупных компаний

28 Июль 2020 2020-07-28T22:31:40+03:00

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«Ростелеком» поддерживает крупнейший в Ростовской области конкурс для ИТ-специалистов «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», организованный по инициативе губернатора Василия Голубева. Мероприятие станет основой для регионального этапа федерального проекта «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Национальный цифровой провайдер предложит конкурсантам практические кейсы, предоставит экспертов для помощи участникам и наградит победителей хакатона.

Конкурс «Ростов-на-Дому» состоится впервые и организован с целью выявить перспективных управленцев и актуальные проекты для цифровизации Ростовской области.

«Региональный хакатон 21-23 августа – этап крупнейшего проекта «Цифровой прорыв», который позволит участникам проявить себя и свои компетенции. Лучшие проекты смогут получить возможность внедрения на практике. Отдельной компонентой полуфинала конкурса станут кейсы от Ростовской области под общим брендом «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры». Все партнеры и авторы кейсов будут внимательно смотреть за успехами команд с целью потенциального подбора кадров», – подчеркнул Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области.

Кейс «Ростелекома», который предстоит решить донским программистам, касается поиска слов и словосочетаний. Команды должны создать инструмент, способный переводить слова-сокращения, профессиональный и бытовой сленг в общепринятые определения. Предполагаемый сервис поможет компаниям эффективно консультировать клиентов в автоматических системах техподдержки.

«Алгоритм, который мы предложили создать, актуален для чат-ботов, робо-эдвайзинга и поисковых систем. Чем точнее нормализованы данные онлайн-запроса, тем быстрее и эффективнее клиент получит желаемое. Трансформация товаров в сервисы и услуги – глобальный тренд “новой экономики”. Количество компаний сервисного сектора в нашем регионе растет с каждым днем, и спрос на качественную онлайн-поддержку – соответственно. Отмечу, что организаторы хакатона нацелены на максимально прикладной характер задач и строго подходят к отбору кейсов», – рассказал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Основной этап конкурса и отбор проектов в области цифровизации пройдет в формате онлайн-хакатона с 21 по 23 августа. Подать заявку на участие в областном конкурсе можно онлайн на официальном сайте мероприятия до 16 августа. После регистрации необходимо выбрать один из представленных на ресурсе кейсов и собрать свою команду для участия в хакатоне.

ИСТОЧНИК KP.RU