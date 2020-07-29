Угрозу наночастиц оксидов цинка и меди для здоровья человека оценили ученые ЮФУ

29 Июль 2020 2020-07-29T06:26:44+03:00

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Потенциальную опасность наночастиц оксидов цинка и меди для окружающей среды и здоровья человека оценили специалисты ЮФУ из Научно-исследовательской лаборатории «Экологический мониторинг почв» кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов. Работа проводилась совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии факультета почвоведения Московского государственного университета, Синьцзянского института экологии и географии Китайской Академии наук, Люблинского медицинского и Ереванского государственного университетов.

Известно, что наиболее распространенные металлооксидные наночастицы – оксиды цинка и меди – очень вредны для широкого спектра организмов. Они токсичны первоначально, но при взаимодействии с растительными клетками и тканями, либо путем высвобождения ионных форм способны наносить еще больший вред. Однако благодаря специфическим характеристикам и физико-химическим свойствам их применение широко распространено в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве и производстве товаров.

Однако их широкое использование создает вероятность загрязнения окружающей среды, так как они могут случайно или преднамеренно попадать в воздух, воду и почву и накапливаться там в течение длительного времени. А рост промышленного производства и, как следствие, загрязнения почвы создает более высокие шансы попадания наночастиц в организм человека и по пищевой цепи.

- Доказано, что наночастицы оксидов цинка и меди проходят через различные химические и биохимические реакции, которые могут повлиять на биологическую фиксацию азота, повредить клетку растения и вызвать серьезную угрозу для здоровья человека, - рассказали исследователи. - Необходимо сопоставлять их содержание в удобрениях с фазой роста урожая с наибольшим откликом. Например, надлежащее применение небольших количеств наночастиц имело максимальные преимущества для сельскохозяйственных культур, когда они наносились на семена до прорастания. Поэтому следует разработать ряд стандартов оценки безопасности и токсикологического риска, включая пути воздействия и безопасные уровни содержания наночастиц оксидов цинка и меди.

К слову, результаты этого исследования уже опубликованы в журнале Environmental Geochemistry and Health, IF 3.662, Q1.