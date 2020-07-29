29 Июль 2020 2020-07-29T09:34:50+03:00

Энергетики сообщили, в каких домах не будет света. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 29 июля 2020

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Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2020: где и когда. Как сообщили энергетики, плановые отключения электричества пройдут в разных районах донской столицы до конца дня. Их цель - не допустить возникновения в будущем аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 29 июля*

До 15:00:

- ул. Налбандяна 89-95, 82-84; ул. Ченцова 92-104, 31; ул. 4 линия 36-82, 39-87 .

До 16:00:

- ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 173; ул. М. Горького 166-168, 174; пер. Университетский 115.

До 17:00:

- пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38 .

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU