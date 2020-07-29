2020-07-29T09:42:41+03:00
Происшествия

В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе

По предварительным данным, автоледи не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля
Ольга ГОПАЛО
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Травмы получили два водителя и пассажир одной из легковушек. Фото: ГОПАЛО Ольга.Травмы получили два водителя и пассажир одной из легковушек. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Накануне, 28 июля, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали сразу несколько человек. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось на трассе «Ростова-на-Дону - Азов», по дороге к Новоалександровке, около девяти часов вечера.

- По предварительным данным, 44-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Sens не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем «Лада», - добавили в ведомстве. - В итоге, она и ее пассажир - 41-летняя женщина, а также водитель другой легковушки - 54-летний мужчина, получили травмы. На автомобилях скорой помощи их доставили в ближайшю больницу.

В Управлении сообщили, что по факту произошедшего дознавателями в настоящее время проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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