В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе

29 Июль 2020 2020-07-29T09:42:41+03:00

Травмы получили два водителя и пассажир одной из легковушек. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Изменить размер текста: A A

Накануне, 28 июля, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали сразу несколько человек. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось на трассе «Ростова-на-Дону - Азов», по дороге к Новоалександровке, около девяти часов вечера.

- По предварительным данным, 44-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Sens не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем «Лада», - добавили в ведомстве. - В итоге, она и ее пассажир - 41-летняя женщина, а также водитель другой легковушки - 54-летний мужчина, получили травмы. На автомобилях скорой помощи их доставили в ближайшю больницу.

В Управлении сообщили, что по факту произошедшего дознавателями в настоящее время проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU