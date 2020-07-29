2020-07-29T10:25:29+03:00
Общество

Ростовчанин лишился всех сбережений после разговора с сотрудником банка

Только позже он понял, что стал жертвой мошенника
Ольга ГОПАЛО
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Полицейские ищут деньги и преступника.Полицейские ищут деньги и преступника.Фото: Ольга КОСТИНА
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В полицию Ростова-на-дону пришел мужчина, который рассказал, что стал жертвой преступления. По его словам, кто-то списал со счета все его сбрежения. Речь шла о сумме в 80 тысяч рублей. Стражи порядка выслушали потерпевшего и узнали, что предшествовал пропаже крупной сумме денег разговор с сотрудником банка. Так сказал мужчина, позвонивший поздно вечером владельцу банковской карты.

- Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков, - рассказали подробности произошедшего в Главном Управлении МВД России по региону. - Он отметил, что с его банковской карты был совершен перевод денег, и спросил, подтверждает ли мужчина данную операцию. После полученного отказа «сотрудник банка» предложил провести ряд действий для защиты счета.

В итоге клиент назвал номер банковской карты, а также секретный пароль из смс-сообщения. В донском главке добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». В настоящее время ведется поиск преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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