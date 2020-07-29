2020-07-29T13:50:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок

Специалисты проверили 11 рынков и ярмарок в донской столице
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Специалисты проверили 11 рынков и ярмарок донской столицы. Фото: Управления ветеринарии РО.Специалисты проверили 11 рынков и ярмарок донской столицы. Фото: Управления ветеринарии РО.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону проверили, как горожане соблюдают масочный режим. Для этого прошли рейды на 11 рынках и ярмарках донской столицы. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, в результате были составлены 44 протокола на продавцов. Они торговали без медицинских масок.

- Контролировать соблюдение норм социального дистанцирования теперь могут не только полицейские, но также представители управления ветеринарии, минтранса, министерства промышленности и ряда других ведомств и министерств, - рассказали специалисты. - В частности, в зону ответственности нашего управления попали продовольственные рынки и ярмарки региона.

К слову, специалисты госветслужбы и раньше следили за соблюдением масочного режима на рынках. Однако до последнего времени в случае выявления нарушений все, что могли сделать ветеринары, – это проинформировать Роспотребнадзор или Департамент потребительского рынка о выявленных фактах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue
Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки
Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку
В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой
На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет
"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу
Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука
В Ростове автосервис незаконно сбрасывал покрышки рядом с парком им. К. Чуковского
В центре Ростова на двух улицах ограничат движение до конца декабря
В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок
Ростовчанин лишился всех сбережений после разговора с сотрудником банка
В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину
В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2020: где и когда
Угрозу наночастиц оксидов цинка и меди для здоровья человека оценили ученые ЮФУ
В Ростове в полной мере заработали спортивные школы
В Ростовской области заметили массовую гибель осетров
Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
Донские программисты создадут сервис для техподдержки клиентов крупных компаний
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа