В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок

29 Июль 2020 2020-07-29T13:50:15+03:00

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В Ростове-на-Дону проверили, как горожане соблюдают масочный режим. Для этого прошли рейды на 11 рынках и ярмарках донской столицы. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, в результате были составлены 44 протокола на продавцов. Они торговали без медицинских масок.

- Контролировать соблюдение норм социального дистанцирования теперь могут не только полицейские, но также представители управления ветеринарии, минтранса, министерства промышленности и ряда других ведомств и министерств, - рассказали специалисты. - В частности, в зону ответственности нашего управления попали продовольственные рынки и ярмарки региона.

К слову, специалисты госветслужбы и раньше следили за соблюдением масочного режима на рынках. Однако до последнего времени в случае выявления нарушений все, что могли сделать ветеринары, – это проинформировать Роспотребнадзор или Департамент потребительского рынка о выявленных фактах.

ИСТОЧНИК KP.RU