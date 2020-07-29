В Ростове автосервис незаконно сбрасывал покрышки рядом с парком им. К. Чуковского

29 Июль 2020 2020-07-29T11:09:40+03:00

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Отделом экоконтроля регионального оператора ГК «Чистый город» в буквальном смысле поймали «за руку» эконарушителей, сбрасывающих старые покрышки. Инцидент произошел на улице Цезаря Кунникова, 32, прилегающей к парку имени Корнея Чуковского.

Согласно материалам специалистов экоконтроля регоператора, сотрудники автосервиса являлись «завсегдатаями» контейнерной площадки. Они сбрасывали изношенные шины в баки, даже не утруждаясь выйти из микроавтобуса. При таком частом сбросе неудивительно, что рядом с парком уже начал образовываться свой шинный склад.

Материалы по данному факту направлены ГК «Чистый город» в природоохранные органы.

Напомним, старые покрышки должны утилизироваться и перерабатываться только на специализированных предприятиях. За каждую же выброшенную шину физлица, юрлица и ИП будут платить штраф за нарушения Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону. До 6000 рублей для физических лиц, до 70 000 для индивидуальных предпринимателей, и до 100 000 для юрлиц.