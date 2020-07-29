2020-07-29T11:24:34+03:00
Дом. Семья

Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука

Учитывается не только количество, но и возраст разрешенных к добыче особей
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Барсука в Ростовской области разрешили добыть только 74 особи - это 3% от общей численности популяции. Фото: khanti.ruБарсука в Ростовской области разрешили добыть только 74 особи - это 3% от общей численности популяции. Фото: khanti.ru
Изменить размер текста:

В Ростовской области распоряжением губернатора Василия Голубева установлены строгие квоты на добычу животных в новом охотничьем сезоне. Действие указанных нормативов для охотников охватывает период с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 года.

В донском регионе квоты были установлены на косулю европейскую, лань, лося, оленя европейского, оленя пятнистого, а также барсука.

При этом названы точные цифры по допустимой добыче животных. Например, косули европейской можно добыть 468 особей (это 10,4 % от общей численности популяции), барсука – 74 особи (3% от численности). Учитывается и возраст разрешенных к добыче особей.

Исходя из общего количества разрешенных к добыче охотничьих животных, утверждены размеры квоты по каждому закрепленному охотничьему угодью.

В региональном правительстве подчеркнули, что установление лимитов позволяет сохранять численность популяций диких животных на территории Дона на необходимом уровне. Кроме того, такие квоты являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты в ближайшие двенадцать месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области свыше 850 ипотечных кредитов по ставке 6,5% выдал ВТБ
«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue
Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки
Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку
В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой
На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет
"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу
Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука
В Ростове автосервис незаконно сбрасывал покрышки рядом с парком им. К. Чуковского
В центре Ростова на двух улицах ограничат движение до конца декабря
В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок
Ростовчанин лишился всех сбережений после разговора с сотрудником банка
В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину
В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2020: где и когда
Угрозу наночастиц оксидов цинка и меди для здоровья человека оценили ученые ЮФУ
В Ростове в полной мере заработали спортивные школы
В Ростовской области заметили массовую гибель осетров
Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
Донские программисты создадут сервис для техподдержки клиентов крупных компаний
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа