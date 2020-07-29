Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука

29 Июль 2020 2020-07-29T11:24:34+03:00

Барсука в Ростовской области разрешили добыть только 74 особи - это 3% от общей численности популяции. Фото: khanti.ru

Учитывается не только количество, но и возраст разрешенных к добыче особей

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В Ростовской области распоряжением губернатора Василия Голубева установлены строгие квоты на добычу животных в новом охотничьем сезоне. Действие указанных нормативов для охотников охватывает период с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 года.

В донском регионе квоты были установлены на косулю европейскую, лань, лося, оленя европейского, оленя пятнистого, а также барсука.

При этом названы точные цифры по допустимой добыче животных. Например, косули европейской можно добыть 468 особей (это 10,4 % от общей численности популяции), барсука – 74 особи (3% от численности). Учитывается и возраст разрешенных к добыче особей.

Исходя из общего количества разрешенных к добыче охотничьих животных, утверждены размеры квоты по каждому закрепленному охотничьему угодью.

В региональном правительстве подчеркнули, что установление лимитов позволяет сохранять численность популяций диких животных на территории Дона на необходимом уровне. Кроме того, такие квоты являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты в ближайшие двенадцать месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU