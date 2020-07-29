2020-07-29T12:19:17+03:00
Общество

Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет

К ним приехал специальный диабетический модуль
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Работа диамобиля позволяет в любом населенном пункте оказывать больным сахарным диабетом высококвалифицированную помощь. Фото: donland.ruРабота диамобиля позволяет в любом населенном пункте оказывать больным сахарным диабетом высококвалифицированную помощь. Фото: donland.ru
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Передвижной диабетический модуль эндокринологического центра ростовской областной клинической больницы №2 прибыл в Цимлянский район. Теперь почти сто местных жителей с сахарным диабетом получили возможность сделать экспресс-анализы, а также получить компетентную консультацию медицинских специалистов.

В составе группы врачей, работающей в передвижном центре, есть эндокринолог, нефролог, офтальмолог, кардиолог, а также хирург.

Всего за один день обратившийся в мобильный центр пациент проходит полное медобследование и получает консультации узких специалистов. Они крайне необходимы больным сахарным диабетом для выявления вероятных осложнений.

Закончив обследование, пациент получает необходимые рекомендации по дальнейшему лечению сахарного диабета.

Как рассказала глаза донского минздрава Татьяна Быковская, такая форма мобильной медпомощи и диагностики особенно актуальна для сельских районов области.

- Работа диамобиля позволяет в любом населенном пункте оказывать больным сахарным диабетом высококвалифицированную комплексную диабетологическую и лечебно-профилактическую помощь, - сообщила министр здравоохранения региона.

Отметим, что выезды передвижного диабетического модуля в муниципальные образования области проводятся с 2008 года. При этом Ростовская область - единственный регион страны, где работают два таких передвижных диамодуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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