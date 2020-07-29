29 Июль 2020 2020-07-29T13:30:50+03:00

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В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 28 июля, случаи крымской лихорадки выявили в десяти районах и городах области. Трое заболевших — из Сальского района, по двое — из Красносулинского, Октябрьского, и Зимовниковского районов. По одному случаю зарегистрировано в Волгодонске, Зверево, Целинском, Пролетарском, Орловском, Морозовском районах.

В лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 3 287 человек, в том числе - 1 239 детей в возрасте до 14 лет, - прокомментировали в управлении.

Крымская геморрагическая лихорадка — острое инфекционное заболевание. Лихорадка передается через укусы клещей. Среди симптомов — высокая температура, ломота и слабость в теле. При отсутствии лечения возможен летальный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU