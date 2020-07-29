2020-07-29T13:53:25+03:00
Звезды

Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку

Известной модели и телеведущей исполнилось 37 лет
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Виктория Лопырева показала подписчикам свое «секретное» торжество. Фото: instagram.com/lopyrevavikaВиктория Лопырева показала подписчикам свое «секретное» торжество. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Изменить размер текста:

Виктория Лопырева показала в своем профиле Instagram, как провела «тайную» вечеринку в честь своего Дня рождения. 26 июля ей исполнилось 37 лет.

В сопровождении супруга Игоря Булатова блондинка отправилась в путешествие за пределы страны на личном джете. Где именно отдыхала Виктория — неизвестно, поскольку она предпочла отключить геотеги со своим местоположением.

lopyrevavikalopyrevavika
I was born in a crossfire hurricaneAnd I howled at the morning drivin' rain
16849 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ее фолловеры увидели только несколько снимков яхты и живописные морские пейзажи.

На палубе судна ростовчанка сделала стильный снимок в белом платье и купальнике.

- Мы потерялись и не хотим, чтобы нас искали. Секретный день рождения Мисс В, — написала Лопырева в своем аккаунте.

lopyrevavikalopyrevavika
Challenge accepted #womenempowerment
15149 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Также Виктория показала свое «секретное» торжество — много цветов, изысканные блюда, красивые наряды и множество гостей, поздравлявших именинницу. Разумеется, главным украшением фотосессии стали кадры с любимым мужчиной.

Подписчики Лопыревой восхитились увиденным и написали множество хвалебных комментариев, в которых отметили красоту статной модели и пожелали ей счастья.

lopyrevavikalopyrevavika
Confidently lost We don t need you to find us... Secret Bday by Miss V #surprise
36781 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- «Виктория, платье супер!», «Будь любима и очарована любовью», «Ты неотразима», «Вы очень счастливая, светитесь. Это сразу видно. Гармонии и тепла Вашей семье», «Красивые, счастливые, что еще надо», «Муж смотрит влюбленными глазами», «Фотографии все краше и краше», — эмоционально отреагировали фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области свыше 850 ипотечных кредитов по ставке 6,5% выдал ВТБ
«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue
Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки
Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку
В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой
На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет
"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу
Для донских охотников установили квоты на копытных и барсука
В Ростове автосервис незаконно сбрасывал покрышки рядом с парком им. К. Чуковского
В центре Ростова на двух улицах ограничат движение до конца декабря
В Ростове-на-Дону оштрафовали продавцов за то, что торговали без медицинских масок
Ростовчанин лишился всех сбережений после разговора с сотрудником банка
В центре Новочеркасска мотоциклист сбил женщину
В Ростовской области три человека пострадали в аварии на трассе
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июля 2020: где и когда
Угрозу наночастиц оксидов цинка и меди для здоровья человека оценили ученые ЮФУ
В Ростове в полной мере заработали спортивные школы
В Ростовской области заметили массовую гибель осетров
Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
Донские программисты создадут сервис для техподдержки клиентов крупных компаний
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа