Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку

29 Июль 2020 2020-07-29T13:53:25+03:00

Известной модели и телеведущей исполнилось 37 лет

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Виктория Лопырева показала в своем профиле Instagram, как провела «тайную» вечеринку в честь своего Дня рождения. 26 июля ей исполнилось 37 лет.

В сопровождении супруга Игоря Булатова блондинка отправилась в путешествие за пределы страны на личном джете. Где именно отдыхала Виктория — неизвестно, поскольку она предпочла отключить геотеги со своим местоположением.

lopyrevavika I was born in a crossfire hurricaneAnd I howled at the morning drivin' rain

Ее фолловеры увидели только несколько снимков яхты и живописные морские пейзажи.

На палубе судна ростовчанка сделала стильный снимок в белом платье и купальнике.

- Мы потерялись и не хотим, чтобы нас искали. Секретный день рождения Мисс В, — написала Лопырева в своем аккаунте.

lopyrevavika Challenge accepted #womenempowerment

Также Виктория показала свое «секретное» торжество — много цветов, изысканные блюда, красивые наряды и множество гостей, поздравлявших именинницу. Разумеется, главным украшением фотосессии стали кадры с любимым мужчиной.

Подписчики Лопыревой восхитились увиденным и написали множество хвалебных комментариев, в которых отметили красоту статной модели и пожелали ей счастья.

lopyrevavika Confidently lost We don t need you to find us... Secret Bday by Miss V #surprise

- «Виктория, платье супер!», «Будь любима и очарована любовью», «Ты неотразима», «Вы очень счастливая, светитесь. Это сразу видно. Гармонии и тепла Вашей семье», «Красивые, счастливые, что еще надо», «Муж смотрит влюбленными глазами», «Фотографии все краше и краше», — эмоционально отреагировали фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU