Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Ростовчанка Анастасия Костенко снова стала объектом для шуток подписчиков. В «Инстаграме» раскритиковали ее вкус и стиль.
Больше месяца назад Костенко приехала в Казань к мужу Дмитрию Тарасова. Она часто гуляет по городу и делится впечатлениями с подписчиками. На этот раз Анастасия рассказала, как сходила с дочками в парк развлечений. Однако подписчиков заинтересовал отнюдь не досуг модели.
- Автобус со специалистами из «Модного приговора уже приехал?» - написал один из комментаторов.
Другой подписчик отпустил и более колкое замечание: «Гольфы и кроссовки — разве так модно? Или я отсталая».
Большинство же поддержали Костенко. Поклонники отметили красоту и отличную фигуру молодой мамы.
Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов часто сталкиваются с нелестными комментариями. Модель часто критикуют за внешний вид, футболиста — за неидеальную игру на поле.
ИСТОЧНИК KP.RU