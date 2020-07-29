2020-07-29T13:51:57+03:00
Общество

Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко

Молодая мама в очередной раз столкнулась с колкими замечаниями
Михаил Стрижев
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Подписчиков заинтересовал отнюдь не досуг модели. Фото: instagram.com/kostenko.94/Подписчиков заинтересовал отнюдь не досуг модели. Фото: instagram.com/kostenko.94/
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Ростовчанка Анастасия Костенко снова стала объектом для шуток подписчиков. В «Инстаграме» раскритиковали ее вкус и стиль.

Больше месяца назад Костенко приехала в Казань к мужу Дмитрию Тарасова. Она часто гуляет по городу и делится впечатлениями с подписчиками. На этот раз Анастасия рассказала, как сходила с дочками в парк развлечений. Однако подписчиков заинтересовал отнюдь не досуг модели.

- Автобус со специалистами из «Модного приговора уже приехал?» - написал один из комментаторов.

Другой подписчик отпустил и более колкое замечание: «Гольфы и кроссовки — разве так модно? Или я отсталая».

Большинство же поддержали Костенко. Поклонники отметили красоту и отличную фигуру молодой мамы.

Анастасия Костенко и ее супруг Дмитрий Тарасов часто сталкиваются с нелестными комментариями. Модель часто критикуют за внешний вид, футболиста — за неидеальную игру на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
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