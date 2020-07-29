2020-07-29T13:49:43+03:00
Звезды

Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки

Модель только показала совместный снимок в соцсетях — и началось
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Крутой дедушка Анастасии Костенко привел в полный восторг пользователей интернета. Фото: instagram.com/kostenko.94/Крутой дедушка Анастасии Костенко привел в полный восторг пользователей интернета. Фото: instagram.com/kostenko.94/
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Супруга футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова ростовская модель Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим дедушкой. Невинный, казалось бы, пост спровоцировал огромный ажиотаж среди ее подписчиков. Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида родственника девушки и буквально завалили ее страницу множеством комплиментов.

При этом, кое-кто из написавших ростовчанке в директ пришел к выводу, что дедушка Насти так же хорош собой, как известный «танцующий миллионер из Италии» Джанлукка Вакки. Сама Костенко с юмором прокомментировала это наблюдение.

- Не думала, что мой дедушка наведет шум на моей странице. «Да это же русский Джанлука Вакки!» - пишет мне моя подписчица. «Дорогуша, - подумала я, - Владимиру Александровичу 72 (года - прим). Посмотрим, какой будет Джанлука в его возрасте. В директе нескончаемый поток комплиментов и восхищений! Все, что успела - прочла ему лично и было заметно, как дедушке (теперь не поворачивается у меня язык его так назвать) приятно, - написала жена Дмитрия Тарасова на странице.

kostenko.94kostenko.94
Не думала, что мой дедушка наведёт шум на моей странице . «Да это же русский Джанлука Вакки!»- пишет мне моя подписчица. «Дорогуша, -подумала я, -Владимиру Александровичу 72. Посмотрим, какой будет Джанлука в его возрасте(52)»
61269 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, было еще одно любопытное сравнение. По мнению пользователя mrs_aziza_ Костенко-старший похож... на популярного голливудского актера Энтони Хопкинса.

- Я подумала, что рядом с вами Энтони Хопкинс. Очень похожи, долгих лет жизни, - пожелала подписчица Анастасии.

«Так вот в кого Вы такая красотка! Гены берут свое! Симпатюльки!», «Супер дед у очаровательной внучки! Я в шоке, что ему 72!», «Дед супер, я думала отец», «Какой мужчина импозантный!», «Крутой дедушка», - не скупились на эмоции фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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