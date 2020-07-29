2020-07-29T14:32:38+03:00
Спорт

«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue

Изысканная фотосессия привлекла внимание модного издания
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Пленяющая красота Влады Чигиревой покорила известнейший итальянский модный журнал. Фото: instagram.com/chigirevavladaПленяющая красота Влады Чигиревой покорила известнейший итальянский модный журнал. Фото: instagram.com/chigirevavlada
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева поделилась в Instagram радостной новостью — свежую фотосессию донской пловчихи заметили в итальянской редакции одного из популярнейших журналов о моде Vogue.

Снимки стройной девушки, изящно позирующей на фоне скал, произвели фурор у искушенных в женской красоте журналистов с Апеннинского полуострова. Они обратились к Владе Чигиревой с просьбой дать разрешение на их публикацию. И она, конечно, не смогла им отказать.

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Очень удивительным и волшебным для меня образом, мы с @jenyakaretina попали в @vogueitalia Так что теперь у меня есть фотография с модной пометкой #vogue
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- Очень удивительным и волшебным для меня образом, мы с Евгенией Каретиной (семикратная чемпионка мира по плаванию в категории «Мастерс» - прим.) попали Vogue Italia. Так что теперь у меня есть фотография с модной пометкой, - сообщила синхронистка своим подписчикам в социальной сети.

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Фотосессия Влады Чигиревой
1174 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Влада рассказала и о своих собственных ощущениях. Снимки получились действительно классными и завораживающим, отметила спортсменка, но это — результат командной работы.

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Гибкая и пластичная "Русская русалка" влюбила в себя итальянцев.
1133 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А вообще, пусть это прозвучит сейчас не скромно, но так как все эти снимки - это общая заслуга всей команды, то хочу сказать, что я в восторге от нашей фотосессии. Для меня удивительно, как можно, по сути, простые вещи, так красиво совместить в кадре, - добавила Олимпийская чемпионка.

С ее мнением согласились и фолловеры, которым также полюбился образ Чигиревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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