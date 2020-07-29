В Ростовской области свыше 850 ипотечных кредитов по ставке 6,5% выдал ВТБ

29 Июль 2020 2020-07-29T14:49:13+03:00

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С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» банк ВТБ помог более 20 тысячам россиянам приобрести квартиру в новостройке под 6,5%. А общий объем совершенных сделок превысил 58,5 млрд рублей.

Так, в частности, жителям Дона было выдано свыше 850 льготных кредитов на сумму более 1,6 млрд рублей. При этом средняя сумма кредита в целом по стране достигла 2,8 млн рублей, в Ростове и области – свыше 1,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ в России занимает 30%, в донском регионе – 40%.

- Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках, – сообщил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - И сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии.

КСТАТИ

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 6 млн рублей для всех регионов страны, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для них она составляет до 12 млн рублей.

Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.