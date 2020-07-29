2020-07-29T15:02:27+03:00
Спорт

«Смотреть в глаза!»: Юлия Ефимова показала подписчикам роскошную грудь в эротичном белье

И предложила фолловерам легкую игру на внимательность
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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"Шляпный" тест от Ефимовой оказался не под силу многим из ее подписчиков. И мы понимаем, почему. Фото: instagram.com/pryanya93"Шляпный" тест от Ефимовой оказался не под силу многим из ее подписчиков. И мы понимаем, почему. Фото: instagram.com/pryanya93
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Королева брасса, чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова, в Instagram предложила своим подписчикам сыграть с ней в интересную игру. Правила очень простые — нужно всего лишь сосчитать количество шляп, которые попали в кадр во время селфи. Соответствующий пост со снимком она и разместила в соцсети.

Все бы хорошо, но дать правильный ответ на поставленный вопрос оказалось куда сложнее, чем можно предположить на первый взгляд. Особенно трудно придется подписчикам-мужчинам, ведь коварная пловчиха приготовила для них «ловушку».

Дело в том, что Ефимова предстала в откровенном образе, без стеснения показав свою упругую грудь, которую едва прикрывает лишь тонюсенькое полупрозрачное белье.

pryanya93pryanya93
Сколько шляп вы можете сосчитать на фото ?
21996 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, такому «коварству» никто не возмутился. Наоборот, Юлию похвалили за прекрасные формы. Фантазия пользователей сети разыгралась в комментариях под постом.

«Какие шляпы? Я кроме тебя ничего не вижу», «А шапочки для близнецов считать?», «Какие тут могут быть шляпы при такой то хозяйке, в таком то белье», «Наша Юля стремительно становится шикарной женщиной. Умница. Так держать», «Очень эротично!», «Я шляпы вообще не вижу», - признались ошеломленные подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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