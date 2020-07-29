«Смотреть в глаза!»: Юлия Ефимова показала подписчикам роскошную грудь в эротичном белье
Королева брасса, чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова, в Instagram предложила своим подписчикам сыграть с ней в интересную игру. Правила очень простые — нужно всего лишь сосчитать количество шляп, которые попали в кадр во время селфи. Соответствующий пост со снимком она и разместила в соцсети.
Все бы хорошо, но дать правильный ответ на поставленный вопрос оказалось куда сложнее, чем можно предположить на первый взгляд. Особенно трудно придется подписчикам-мужчинам, ведь коварная пловчиха приготовила для них «ловушку».
Дело в том, что Ефимова предстала в откровенном образе, без стеснения показав свою упругую грудь, которую едва прикрывает лишь тонюсенькое полупрозрачное белье.
Впрочем, такому «коварству» никто не возмутился. Наоборот, Юлию похвалили за прекрасные формы. Фантазия пользователей сети разыгралась в комментариях под постом.
«Какие шляпы? Я кроме тебя ничего не вижу», «А шапочки для близнецов считать?», «Какие тут могут быть шляпы при такой то хозяйке, в таком то белье», «Наша Юля стремительно становится шикарной женщиной. Умница. Так держать», «Очень эротично!», «Я шляпы вообще не вижу», - признались ошеломленные подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU